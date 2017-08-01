Андреева (Комбакова) Роза Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Комбакова) Роза Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комбаков Степан

Мать: Комбакова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобина Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.08.2017
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