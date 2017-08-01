Андреева (Комбакова) Роза Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.2017
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комбаков Степан
Мать: Комбакова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Валерий
Смерть
?.08.2017