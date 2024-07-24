Новожихорев Алевсандр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Мать ребёнка: Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Мать ребёнка: Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожихорев Арсений Алевсандрович
Мать ребёнка: Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно