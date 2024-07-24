Новожихорев Алевсандр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожихорев Алевсандр

Новожихорев Алевсандр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Мать ребёнка: Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Мать ребёнка: Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожихорев Арсений Алевсандрович

Мать ребёнка: Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.