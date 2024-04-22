Варвара Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Петр Федоров (Ич)
Мать: Васса Михайлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
25.01.1820 ст.
Муж: Захар Яковлев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марфа Захарова (Вна)
Отец ребёнка: Захар Яковлев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Марфа Захарова (Вна)
Отец ребёнка: Захар Яковлев (Ич)
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
если Акилина и Лукия - одноо имя, то Марфа и Лукия - сестры, отец Захар Яковлев | вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850