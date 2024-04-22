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Варвара Петрова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Петр Федоров (Ич)

Мать: Васса Михайлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
25.01.1820 ст.

Муж: Захар Яковлев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марфа Захарова (Вна)

Отец ребёнка: Захар Яковлев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Марфа Захарова (Вна)

Отец ребёнка: Захар Яковлев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
если Акилина и Лукия - одноо имя, то Марфа и Лукия - сестры, отец Захар Яковлев | вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850
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