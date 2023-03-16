Вихрян Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1990
Рождение ребёнка
30.11.2016
Сын: Вихрян Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.2019
Дочь: Вихрян Полина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.2019
Дочь: Вихрян Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности