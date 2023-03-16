Вихрян Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихрян Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1990

Отец: Вихрян Алексей Петрович

Мать: Погорелова Година Маргарита Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.2016

Сын: Вихрян Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.2019

Дочь: Вихрян Полина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.2019

Дочь: Вихрян Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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