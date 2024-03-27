Галимов Газиз
Место рожденияс.Куштово, Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1884
Дата смерти21.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Галим
Мать: Мать Газиза
Рождение ребёнка
23.11.1925
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Рождение ребёнка
02.08.1928
Рождение ребёнка
07.07.1931
Рождение ребёнка
17.12.1934
Смерть
21.01.1972