Галимов Газиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Газиз

Место рождения

с.Куштово, Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.01.1972

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Галим

Мать: Мать Газиза

Рождение ребёнка
23.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

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Рождение ребёнка
02.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

Рождение ребёнка
07.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

Рождение ребёнка
17.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

Смерть
21.01.1972

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