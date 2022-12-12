Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1828

Дочь: Бунчеева Степанида Павловна

Мать ребёнка: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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