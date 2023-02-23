Чеканов (Чеканова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1928
Сын: Чеканов Александр
Отец ребёнка: Чеканов Павел
г.Сызрань
Рождение ребёнка
06.11.1935
Дочь: Архиреева Мария Павловна
Отец ребёнка: Чеканов Павел
Куйбышевский край,сп Новодевичье,с. Маза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеканов Павел