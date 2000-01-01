Саморокова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Самороков Пётр
Рождение ребёнка
1792
Сын: Самороков Василий
Отец ребёнка: Самороков Пётр
Рождение ребёнка
1796
Сын: Самороков Пётр
Отец ребёнка: Самороков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самороков Пётр
Смерть
Неизвестно