Саморокова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Самороков Пётр

Рождение ребёнка
1792

Сын: Самороков Василий

Отец ребёнка: Самороков Пётр

Рождение ребёнка
1796

Сын: Самороков Пётр

Отец ребёнка: Самороков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самороков Пётр

Смерть
Неизвестно
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