Пыжова Аксинья Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1757
Отец: Василий Никитин (Ович)
Мать: Татьяна Логинова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Пыжов Данило Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Пыжов Потап Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Пыжов Анисим Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
09.06.1782 ст.
Сын: Пыжов Кирил Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Настасья Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
12.08.1788 ст.
Сын: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марья Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
21.12.1794 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
До 1805