Пыжова Аксинья Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова Аксинья Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Василий Никитин (Ович)

Мать: Татьяна Логинова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Пыжов Данило Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Пыжов Иван Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Пыжов Потап Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Пыжов Анисим Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
09.06.1782 ст.

Сын: Пыжов Кирил Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Настасья Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
12.08.1788 ст.

Сын: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марья Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
21.12.1794 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Михайла Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
До 1805
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