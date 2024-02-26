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Алексей Григорьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Григорий Иванов (Ич)

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Василий Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Смерть
1848

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