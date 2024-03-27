(Калюжная) Мария Андреевна
Место рожденияс.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калюжный Андрей Павлович
Мать: Калюжная Ховронья
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Смерть
Неизвестно