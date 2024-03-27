(Калюжная) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калюжная) Мария Андреевна

Место рождения

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калюжный Андрей Павлович

Мать: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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