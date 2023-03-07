Чурбанов Флавиан Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1963
Жена: Кира Степановна
Рождение ребёнка
02.03.1963
Дочь: Лариса Флавиановна
Мать ребёнка: Кира Степановна
Рождение ребёнка
21.01.1967
Сын: Чурбанов Юрий Флавианович
Мать ребёнка: Кира Степановна