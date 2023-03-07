Чурбанов Флавиан Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурбанов Флавиан Иннокентьевич

Чурбанов Флавиан Иннокентьевич

avatar

Место рождения

Ермолино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1963

Жена: Кира Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1963

Дочь: Лариса Флавиановна

Мать ребёнка: Кира Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1967

Сын: Чурбанов Юрий Флавианович

Мать ребёнка: Кира Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close