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Кочетов Афанасий Михайлович

Место рождения

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кочетов Михаил

Мать: не указана

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1921

Дочь: Родина Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Васильевна

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.08.1923

Сын: Кочетов Фрол Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Васильевна

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1925

Сын: Кочетов Лаврентий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Васильевна

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Призыв на военную службу
1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Анастасия Васильевна

Смерть
?.12.1944
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