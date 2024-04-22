Кочетов Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кочетов Михаил
Рождение ребёнка
17.11.1921
Дочь: Родина Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1923
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1925
Сын: Кочетов Лаврентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Васильевна
Призыв на военную службу
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1944