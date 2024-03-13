Иванов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1961
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Светлана Егоровна