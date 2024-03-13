Иванов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1961

Отец: Иванов Михаил Михайлович

Мать: Шарифулина Нина Нагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Светлана Егоровна

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