Веселов Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1934
Дата смерти26.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Соколова Веселова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
11.11.1958
Мать ребёнка: Соколова Веселова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
03.03.1966
Дочь: Веселова Редькина Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Соколова Веселова Надежда Александровна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1982