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Веселов Леонид Васильевич

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Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

25.03.1934

Дата смерти

26.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934

Отец: Веселов Василий Григорьевич

Мать: Совкова Веселова Мария Ивановна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1957

Сын: Веселов неиз Леонидович

Мать ребёнка: Соколова Веселова Надежда Александровна

Маркулешты, Флорештский район
Рождение ребёнка
11.11.1958

Сын: Веселов Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Соколова Веселова Надежда Александровна

Маркулешты, Флорештский район
Рождение ребёнка
03.03.1966

Дочь: Веселова Редькина Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Соколова Веселова Надежда Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Веселова Надежда Александровна

Смерть
26.06.1982
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