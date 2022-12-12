Костина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Костин Михаил Сергеевич

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Марина Михайловна

Отец ребёнка: Костин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Олег Михайлович

Отец ребёнка: Костин Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Михаил Сергеевич

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