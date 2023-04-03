Феодосия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Силин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Петр Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Силин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Праскева Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Силин
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гавриил Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Силин
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Стефанида Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Силин
Рождение ребёнка
1846
Сын: Матвей Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Силин
Смерть
Неизвестно