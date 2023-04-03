Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Силин

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Петр Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Силин

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Праскева Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Силин

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гавриил Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Силин

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Стефанида Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Силин

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Матвей Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Силин

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Силин

Смерть
Неизвестно
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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