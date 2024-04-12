Василiй Михайловъ
Место рождения
Дата рождения01.08.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1891 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Отпускной Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные. 56-25-219-270об-271
Крещение
01.08.1891 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Здурьева отставной Петръ Иринарховъ 56-25-219-270об-271