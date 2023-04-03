Иван Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Константинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

1709 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Константин Федоров

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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