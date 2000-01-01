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Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Гришка Тораев(Тарасов)

Мать: Мазава Чамава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Сергеев

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Сергеев

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фомина

Смерть
1797
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