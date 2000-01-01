Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Гришка Тораев(Тарасов)
Мать: Мазава Чамава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Сергеев
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Сергеев
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фомина
Смерть
1797