Сахаутдин Мухаметшарипов
Место рождения
Дата рождения05.06.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1840 ст.
Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин
Мать: Хасмия Махмутова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сахаутдинов Тагир Сахаутдинович
Мать ребёнка: Хумайра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрибану Сахаутдинова
Мать ребёнка: Хумайра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хумайра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нажип Сахаутдинов
Мать ребёнка: Махтума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мужип Сахаутдинов
Мать ребёнка: Махтума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галим Сахаутдинов
Мать ребёнка: Махтума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газза Сахаутдинова
Мать ребёнка: Махтума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мастура Сахаутдинова
Мать ребёнка: Махтума
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хумайра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махтума
Смерть
Неизвестно