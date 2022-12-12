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Сахаутдин Мухаметшарипов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.06.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1840 ст.

Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин

Мать: Хасмия Махмутова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сахаутдинов Тагир Сахаутдинович

Мать ребёнка: Хумайра

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрибану Сахаутдинова

Мать ребёнка: Хумайра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрахман Сахаутдинов

Мать ребёнка: Хумайра

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нажип Сахаутдинов

Мать ребёнка: Махтума

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мужип Сахаутдинов

Мать ребёнка: Махтума

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галим Сахаутдинов

Мать ребёнка: Махтума

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газза Сахаутдинова

Мать ребёнка: Махтума

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мастура Сахаутдинова

Мать ребёнка: Махтума

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хумайра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махтума

Смерть
Неизвестно
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