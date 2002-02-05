Гриценко (Корягина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Корягина) Мария Александровна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

05.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Корягин Александр Ефимович

Мать: Корягина Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриценко Николай Илларионович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1956

Сын: Гриценко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гриценко Николай Илларионович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Николай Илларионович

Смерть
05.02.2002
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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