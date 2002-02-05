Гриценко (Корягина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти05.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриценко Николай Илларионович
Рождение ребёнка
16.12.1956
Сын: Гриценко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гриценко Николай Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.2002