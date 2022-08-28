Медведев Матвей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Матвей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.?

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.?

Отец: Медведев Андрей Дмитриевич

Мать: Аксана

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