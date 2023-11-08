Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамара

Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1932

Сын: Фукин Константин Константинович

Отец ребёнка: Фукин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фукин Виктор Константинович

Отец ребёнка: Фукин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фукина Кармия Константиновна

Отец ребёнка: Фукин Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close