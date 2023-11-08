Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1932
Сын: Фукин Константин Константинович
Отец ребёнка: Фукин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фукин Виктор Константинович
Отец ребёнка: Фукин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фукина Кармия Константиновна
Отец ребёнка: Фукин Константин Александрович
Смерть
Неизвестно