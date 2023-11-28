Варлакова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Варлаков Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Варлаков Василей Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Феона Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно