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Варлакова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Варлаков Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Варлаков Василей Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Феона Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василей Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Василей Иванович

Смерть
Неизвестно
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