Антошкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошкина Ирина

Антошкина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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