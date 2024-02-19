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Kirillov (Pisarev) Lubov
Kirillov (Pisarev) Lubov
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1866
Пол
Женский
Отец
Pisarev Petr
1835 г.р.
Мать
Pisarev Ekaterina
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец:
Pisarev Petr
Мать:
Pisarev Ekaterina
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