Kirillov (Pisarev) Lubov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kirillov (Pisarev) Lubov

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Pisarev Petr

Мать: Pisarev Ekaterina

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