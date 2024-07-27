Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрезов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
06.01.1989

Сын: Подрезов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Подрезов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
18.06.1991

Сын: Подрезов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Подрезов Владимир Анатольевич

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