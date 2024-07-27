Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1989
Сын: Подрезов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Подрезов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
18.06.1991
Сын: Подрезов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Подрезов Владимир Анатольевич