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Бебелин Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1929

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1929

Отец: Бебелин Илья Иванович

Мать: Бебелина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебелина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебелина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Нина

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1991
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