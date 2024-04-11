Бебелин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1929
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бебелина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бебелина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бебелина Нина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1991