Башкирова (Гапшина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Гапшина) Наталья Андреевна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.09.1895

Дата смерти

После 26.07.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.09.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1915

Муж: Башкиров Фёдор Архипович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1916

Сын: Башкиров Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Башкиров Фёдор Архипович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.07.1916
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