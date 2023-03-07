Башкирова (Гапшина) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1895
Дата смертиПосле 26.07.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
07.09.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1915
Рождение ребёнка
26.07.1916
Сын: Башкиров Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Башкиров Фёдор Архипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.07.1916