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Шварцберг Анастасия Руслановна
Шварцберг Анастасия Руслановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.2014
Пол
Женский
Отец
Шварцберг Руслан Владимирович
1977 г.р.
Мать
Шварцберг (Макарова) Татьяна Евгеньевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2014
Отец:
Шварцберг Руслан Владимирович
Мать:
Шварцберг Татьяна Евгеньевна
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