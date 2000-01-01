Троян Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Троян ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Троян Галина Ивановна

Мать ребёнка: Троян Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троян Пётр Иванович

Мать ребёнка: Троян Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троян Варвара

Смерть
Неизвестно
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