Троян Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Троян ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Троян Галина Ивановна
Мать ребёнка: Троян Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троян Пётр Иванович
Мать ребёнка: Троян Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троян Варвара
Смерть
Неизвестно