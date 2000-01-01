Бакшеева (Сухорукова) Алла Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакшеева (Сухорукова) Алла Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1980

Отец: Сухоруков Виктор Васильевич

Мать: Сухорукова Вера Ивановна

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