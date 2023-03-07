Кудрявцев Федор (Фетка) Алексеев
Место рождениядер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1699
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Кудрявцев Алексей (Олешка) Иванов
Мать: не указана
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Кудрявцев Семен (Сенка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1699