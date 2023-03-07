Кудрявцев Федор (Фетка) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Федор (Фетка) Алексеев

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Место рождения

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1699

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Кудрявцев Алексей (Олешка) Иванов

Мать: не указана

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Кудрявцев Семен (Сенка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1699
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