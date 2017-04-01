Кириллов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Игорь Александрович

Кириллов Игорь Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1969

Дата смерти

01.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.04.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close