Кириллов Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1969
Дата смерти01.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Дмитриевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.04.2017