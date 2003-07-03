Феоктистова Ирина Семеновна
Место рождения
Дата рождения11.04.1907
Дата смерти03.07.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
11.04.1907
Согласно МК Троицкой церкви, с. Базарные Матаки 11.04.1907г. родилась Феоктистова Ирина Семеновна и ее сестренка близнец Василиса. Василиса в родословной не значится, возможно умерла в младенчестве. ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1930
Дочь: Михайлова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1940
Отец ребёнка: Михайлов Петр Петрович
Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.08.1950
Официальное бракосочетание в 1950г. в свидетельстве о браке рукой приписка "в фактическом браке с 1925г."
Смерть
03.07.2003
Омск, город Омск, Омская область
Похоронена в г. Омск на "Западном" кладбище