Феоктистова Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова Ирина Семеновна

Место рождения

Новые Нохраты, Матаковская волость, Спасский уезд

Дата рождения

11.04.1907

Дата смерти

03.07.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Нохраты, Матаковская волость, Спасский уезд
Согласно МК Троицкой церкви, с. Базарные Матаки 11.04.1907г. родилась Феоктистова Ирина Семеновна и ее сестренка близнец Василиса. Василиса в родословной не значится, возможно умерла в младенчестве. ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1930

Дочь: Михайлова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Петрович

Новые Нохраты, Матаковская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1940

Сын: Михайлов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Михайлов Петр Петрович

Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.08.1950

Муж: Михайлов Петр Петрович

Официальное бракосочетание в 1950г. в свидетельстве о браке рукой приписка "в фактическом браке с 1925г."
Смерть
03.07.2003
Омск, город Омск, Омская область
Похоронена в г. Омск на "Западном" кладбище
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