Рахимов Хамзя Бадрахдинович
Место рожденияд.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская обл.
Дата рождения16.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912
Отец: Абдрахимов Бадретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряхимова Хаерлэ Бянят
Военная служба
Неизвестно
Рахимов Хамзя Бадрахдинович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 16.06.1912 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Антуково Дата поступления на службу: 14.11.1937 Воинское звание: техник-лейтенант Наименование воинской части: центр. воен. база 358 НКО, центр. воен. база 2610 МВО Дата окончания службы: 27.03.1946 Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 172 Номер ящика: 1
Рождение ребёнка
05.03.1947
Смерть
Неизвестно