Рахимов Хамзя Бадрахдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Хамзя Бадрахдинович

Место рождения

д.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская обл.

Дата рождения

16.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912

Отец: Абдрахимов Бадретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряхимова Хаерлэ Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряхимова Хаерлэ Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряхимова Хаерлэ Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряхимова Хаерлэ Бянят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряхимова Хаерлэ Бянят

Военная служба
Неизвестно
Рахимов Хамзя Бадрахдинович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 16.06.1912 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Антуково Дата поступления на службу: 14.11.1937 Воинское звание: техник-лейтенант Наименование воинской части: центр. воен. база 358 НКО, центр. воен. база 2610 МВО Дата окончания службы: 27.03.1946 Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 172 Номер ящика: 1
Рождение ребёнка
05.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряхимова Хаерлэ Бянят

Смерть
Неизвестно

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