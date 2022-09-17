Саттаров Азат Закуанович
Место рождения
Дата рождения02.04.197
Дата смерти17.09.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.197
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.2000
Дочь: Саттарова Гузель Азатовна
Мать ребёнка: Саттарова (Халикова) Зульфира Альфировна
Рождение ребёнка
15.02.2009
Дочь: Саттарова Алия Азатовна
Мать ребёнка: Саттарова (Халикова) Зульфира Альфировна
Смерть
17.09.2022