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Саттаров Азат Закуанович

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.04.197

Дата смерти

17.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.197

Отец: не указан

Мать: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саттарова (Халикова) Зульфира Альфировна

Рождение ребёнка
15.12.2000

Дочь: Саттарова Гузель Азатовна

Мать ребёнка: Саттарова (Халикова) Зульфира Альфировна

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.2009

Дочь: Саттарова Алия Азатовна

Мать ребёнка: Саттарова (Халикова) Зульфира Альфировна

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.09.2022
Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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