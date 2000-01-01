Долганов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долганов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долганова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долганов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Долганова Людмила Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долганова Людмила Константиновна

Смерть
Неизвестно
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