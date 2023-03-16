Неронен Лена Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронен Лена Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1936

Отец: Неронен Карл Густавович

Мать: Неронен Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.05.1972

Сын: Шакулин Петр Валентинович

Отец ребёнка: Шакулин Валентин Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакулин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакулин Валентин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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