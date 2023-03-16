Неронен Лена Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1936
Рождение ребёнка
06.05.1972
Сын: Шакулин Петр Валентинович
Отец ребёнка: Шакулин Валентин Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакулин Валентин Николаевич
Смерть
Неизвестно