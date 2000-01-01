Вяземской Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.1813
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1770
Сын: Кн. Вяземский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Княгиня Вяземская Анна Федотовна
Рождение ребёнка
05.04.1775
Сын: Кн. Вяземский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Княгиня Вяземская Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюскова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Княгиня Вяземская Анна Федотовна
Смерть
17.03.1813
Российская Империя