Вяземской Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземской Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.1813

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1770

Сын: Кн. Вяземский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Княгиня Вяземская Анна Федотовна

Рождение ребёнка
05.04.1775

Сын: Кн. Вяземский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Княгиня Вяземская Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плюскова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Княгиня Вяземская Анна Федотовна

Смерть
17.03.1813
Российская Империя
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