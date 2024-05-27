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Лугинин Даниил Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лугинин Анисим Андреев

Мать: Лугинина (Кунгурова) Ефросинья Моисеева/ Мокиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лугинина) Аполинария Данилова

Мать ребёнка: Лугинина (Лугинина) Евдокия Евдокия/ Зоя Лукина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лугинин Дамиан Данилов

Мать ребёнка: Лугинина (Лугинина) Евдокия Евдокия/ Зоя Лукина

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугинина (Лугинина) Евдокия Евдокия/ Зоя Лукина

Смерть
Неизвестно

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