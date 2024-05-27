Лугинин Даниил Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лугинина) Аполинария Данилова
Мать ребёнка: Лугинина (Лугинина) Евдокия Евдокия/ Зоя Лукина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лугинина (Лугинина) Евдокия Евдокия/ Зоя Лукина
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно