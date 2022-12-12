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Батов Иаков Афонасьевич
Батов Иаков Афонасьевич
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Место рождения
Харюшина
, Соликамский, Пермский край
Дата рождения
1810
Дата смерти
1810
Пол
Мужской
Отец
Батов Афонасий Сидорович
Около 1785 г.р.
Мать
Батова (Рогальникова) Мариамна Степановна
Около 1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Батов Афонасий Сидорович
Мать:
Батова Мариамна Степановна
Харюшина
, Соликамский, Пермский край
Смерть
1810
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