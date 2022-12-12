Батов Иаков Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батов Иаков Афонасьевич

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Место рождения

Харюшина, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1810

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Батов Афонасий Сидорович

Мать: Батова Мариамна Степановна

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Смерть
1810
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