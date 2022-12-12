Глазкова (Евдокимова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Евдокимова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1989

Дочь: Антонова Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.2000

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Владимир Александрович

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