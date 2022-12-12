Глазкова (Евдокимова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1989
Дочь: Антонова Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
26.08.2000
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно