Нешина Лилия Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешина Лилия Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1926

Дата смерти

15.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926

Отец: Нешин Венедикт Иванович

Мать: Нешина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
02.04.1950

Дочь: Уралева Вера Борисовна

Отец ребёнка: Карабек Борис Иосифович

Рождение ребёнка
01.02.1952

Сын: Карабек Владимир Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1956

Сын: Карабек Виктор Борисович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.01.2010
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