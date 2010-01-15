Нешина Лилия Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1926
Дата смерти15.01.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926
Отец: Нешин Венедикт Иванович
Мать: Нешина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
02.04.1950
Дочь: Уралева Вера Борисовна
Отец ребёнка: Карабек Борис Иосифович
Рождение ребёнка
01.02.1952
Сын: Карабек Владимир Борисович
Рождение ребёнка
14.02.1956
Смерть
15.01.2010