Шаламов Евмений Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1816
Отец: Шаламов Ефим Григориев
Мать: Шаламова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаламова Ирина Евмениева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шаламова Варвара Евмениева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно