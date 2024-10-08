Шаламов Евмений Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Евмений Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1816

Отец: Шаламов Ефим Григориев

Мать: Шаламова Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаламов Иван Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаламова Ирина Евмениева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаламов Павел Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шаламова Варвара Евмениева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаламов Никифор Евмениев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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