Кривальцевич Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривальцевич Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Круковский Николай

Мать: Круковская Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривальцевич МальчЫк Андреевич

Отец ребёнка: Кривальцевич Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривальцевич Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Кривальцевич Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривальцевич София Андреевна

Отец ребёнка: Кривальцевич Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривальцевич Андрей

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