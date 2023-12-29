Кривальцевич Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Круковский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривальцевич МальчЫк Андреевич
Отец ребёнка: Кривальцевич Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривальцевич Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Кривальцевич Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривальцевич София Андреевна
Отец ребёнка: Кривальцевич Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривальцевич Андрей