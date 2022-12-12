Семакина Ирина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1810 ст.
Дочь: Ардашева Афанасия Сергеевна
Отец ребёнка: Семакин Сергей Игнатьевич
Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно