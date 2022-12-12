Семакина Ирина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Ирина Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1810 ст.

Дочь: Ардашева Афанасия Сергеевна

Отец ребёнка: Семакин Сергей Игнатьевич

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Сергей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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