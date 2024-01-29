Плотников Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1985
Рождение ребёнка
27.08.1987
Дочь: Куртеюпова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Плотникова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1991
Сын: Плотников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Плотникова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1999
Дочь: Бычкова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Плотникова Татьяна Ивановна