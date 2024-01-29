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Плотников Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1985

Отец: Плоников Леонид Григорьевич

Мать: Плотникова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
27.08.1987

Дочь: Куртеюпова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Плотникова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1991

Сын: Плотников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Плотникова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1999

Дочь: Бычкова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Плотникова Татьяна Ивановна

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