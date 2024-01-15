Седов (Опарин) Павел Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов (Опарин) Павел Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Седов (опарин) Фёдор Степанов

Мать: Седова (опарина) Катерина Петрова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Седов (опарин) Михаил Павлович

Мать ребёнка: Седова (опарина) Наталья Клементьева

Рождение ребёнка
27.01.1864

Сын: Седов (опарин) Семён Павлов

Мать ребёнка: Седова (опарина) Наталья Клементьева

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
11.01.1866

Сын: Седов (опарин) Афанасий Павлов

Мать ребёнка: Седова (опарина) Наталья Клементьева

c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова (опарина) Наталья Клементьева

Смерть
Неизвестно
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