Седов (Опарин) Павел Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1857
Сын: Седов (опарин) Михаил Павлович
Мать ребёнка: Седова (опарина) Наталья Клементьева
Рождение ребёнка
27.01.1864
Сын: Седов (опарин) Семён Павлов
Мать ребёнка: Седова (опарина) Наталья Клементьева
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
11.01.1866
Сын: Седов (опарин) Афанасий Павлов
Мать ребёнка: Седова (опарина) Наталья Клементьева
c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно